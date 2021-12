Geflügelpest: Auch in Ostholstein gilt nun die Stallpflicht Stand: 07.12.2021 14:28 Uhr Im Kreis Ostholstein gilt nun auch eine Stallpflicht für Geflügel. Nach Angaben des Kreises wurde bei einem verendeten Wildvogel das Virus H5N1, also die Geflügelpest nachgewiesen.

Der Kreis Ostholstein ordnete deshalb die Stallpflicht für das gesamte Kreisgebiet per Allgemeinverfügung vom 3. Dezember mit sofortiger Wirkung an. Durch die Stallpflicht soll verhindert werden, dass Nutztiere durch frei lebende Wildtiere mit Krankheitserregern infiziert werden. Auch in anderen Teilen Schleswig-Holsteins hat es bereits zahlreiche positive Funde gegeben. Auch diese führten dazu, dass Kreise die Stallpflicht anordneten.

In diesen Kreisen in Schleswig-Holstein gilt die Stallpflicht

Ostholstein

Nordfriesland

Herzogtum Lauenburg

Dithmarschen

Plön

Pinneberg

Verschärfte Hygiene-Auflagen für alle Halter und Züchter

Ende November hatte das Landwirtschaftsministerium auf die steigende Zahl der Geflügelpest-Fälle reagiert und landesweit die Hygieneauflagen für alle gewerblichen und privaten Geflügelhalter verschärft. Ohne Schutzkleidung darf keiner mehr in Ställe, in denen zum Beispiel Hühner, Fasane, Laufvögel, Enten oder Gänse gehalten werden. Auch müssen die Schuhe gewechselt werden. Außerdem müssen an den Eingängen Desinfektionswannen oder -matten aufgestellt werden.

Die Regeln gelten auch für Halter von Vögeln, die für Tierschauen, Wettflüge, Ausstellungen, Turnierkämpfe, zur Zucht oder zum Verkauf gehalten werden.

