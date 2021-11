Geflügelpest: Jetzt auch Stallpflicht im Kreis Pinneberg Stand: 10.11.2021 18:24 Uhr Seit Freitag ist klar: Auch im Kreis Pinneberg ist die Geflügelpest aufgetreten. Viele Tiere mussten getötet werden. Der Kreis hat jetzt eine Stallpflicht angeordnet.

Eine entsprechende Allgemeinverfügung hat das Veterinäramt des Kreises am Mittwoch erlassen. Am Freitag war dort in einem Betrieb die Geflügelpest nachgewiesen worden, 500 Mastgänse und weitere Tiere mussten getötet werden. Mehrere Labore hatten Proben untersucht, nachdem zahlreiche Gänse Krankheitssymptome gezeigt hatten. Das Friedrich-Loeffler-Institut bestätigte, dass es sich dabei um den Influenza-Subtyp H5N1 handelt, der die Geflügelpest - auch Vogelgrippe genannt - auslösen kann.

Geflügelpest breitet sich aus

Der Kreis Pinneberg ist landesweit nach Plön, Nordfriesland, Dithmarschen und Steinburg der fünfte Kreis, in dem die Geflügelpest in diesem Herbst zurück nach Schleswig-Holstein gekommen ist. Im Kreis Nordfriesland muss Geflügel auf allen Inseln und Halligen sowie in einem ein Kilometer breiten Streifen an der Nordseeküste in den Stall.

Im Kreis Dithmarschen gilt im gesamten Gebiet eine Stallpflicht und im Kreis Steinburg wurde eine Sperrzone mit besonderen Regeln für Geflügelhalter rund um einen betroffenen Hof in Borsfleth eingerichtet. Im Kreis Plön ist noch nicht über eine Aufstallungspflicht entschieden worden. Noch gebe es dafür zu wenig Fälle, sagte eine Kreissprecherin.

