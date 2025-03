Stand: 03.03.2025 08:29 Uhr Geflügelpest: Dithmarschen erlässt Stallpflicht

Der Kreis Dithmarschen hat Geflügelpest-Viren bei gefundenen toten Vögeln in Brunsbüttel, Meldorf, dem Speicherkoog und der Gegend um Lunden nachgewiesen. Deshalb müssen Geflügelhalter, die mehr als 50 Tiere besitzen, in einigen Gebieten ihre Tiere in den Stall bringen. Betroffen davon sind Betriebe in Gebieten, die an der Küste, der Elbe und der Eider liegen sowie ein 500 Meter breiter Korridor rund um den Nordostsee-Kanal, dem Eiderdeich und der Vogelschutzzonen, wie zum Beispiel dem Speicherkoog. Nach Angaben des Kreises wurde das Virus zuletzt am 19. Februar bei einem toten Wildvogel nachgewiesen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.03.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen