Stand: 05.11.2020 11:38 Uhr Geflügelpest: Bundesweit erster Fall auf Hallig Oland

Was seit Tagen vermutet wurde, ist seit heute Vormittag Gewissheit: An der schleswig-holsteinischen Westküste hat sich die Geflügelpest verbreitet. Wie das Umwelt- und Landwirtschaftsministerium mitteilte, ist ein kleiner Hühnerhof auf der nordfriesischen Hallig Oland betroffen. Alle Tiere wurden laut dem Landwirtschaftsministerium gekeult. Nach Angaben des Friedrich-Loeffler-Instituts, dem nationalen Referenzlabor, handelt es sich um den deutschlandweit ersten bestätigten Fall von Geflügelpest in diesem Herbst. Einzelheiten dazu will Minister Jan Philipp Albrecht am Mittag in einem Pressestatement bekanntgeben.

In den vergangenen Tagen entdeckten Mitarbeiter des Landesbetriebs für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz (LKN) mehr als 1.000 verendete Vögel entlang der Küste am Flutsaum. Ein Sprecher des LKN sagte am Mittwoch, dass die Ursache höchstwahrscheinlich ein Vogelgrippe-Virus sei.

VIDEO: Vogelgrippe: Rund 1.000 tote Vögel in Nordfriesland (1 Min)

