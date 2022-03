Gefederter Katamaran: Weltneuheit made in Schleswig-Holstein Stand: 04.03.2022 17:05 Uhr Innovativ und umweltfreundlich: Damit hat sich die Hitzler-Werft in Lauenburg einen Namen gemacht. Das ist auch die Vision der Reederei Wallaby Boats aus Kappeln. Wenn alles klappt, wollen sie mit der Weltneuheit - einem gefederten Katamaran - in Serie gehen.

Seit fast sieben Jahren träumt er von diesem Schiff: 2015 entdeckt Harald Hübner zufällig ein ungewöhnliches Patent, für ein Schiff mit Federungssystem, entwickelt von einer Firma weit weg von Schleswig-Holstein. "Wir sind mit zwei Leuten nach Australien geflogen und haben dieses Boot Probe gefahren und waren durchweg begeistert", erinnert sich der heutige Gesellschafter der gleichnamigen Kappelner Reederei, die das erste sogenannte "Wallaby Boat" in Schleswig-Holstein bauen lässt. Der Name verrät schon einiges über das ungewöhnliche Schiff: Entwickelt wurde die Idee in Australien und wie die Känguruart Wallaby soll es später auf zwei Beinen über die Wellen hüpfen. Das technische Prinzip: Die Rümpfe des Katamarans sind vom Brückendeck getrennt und nur punktuell über Hydraulikkonstruktionen verbunden. Dadurch wird der Seegang an Bord stark reduziert, bis zu zweieinhalb Meter hohe Wellen können ausgeglichen werden. Eine Weltneuheit.

Ein gigantisches Stahl-Puzzle

Momentan ist das Schiff in der Werfthalle in Lauenburg an der Elbe für Laien noch nicht zu erkennen. Unzählige geometrische Formen aus glänzendem Aluminium: Stück für Stück wird das erste sogenannte Wallaby Boat hier in Lauenburg an der Elbe zusammengesetzt. Zurzeit arbeiten sie zu acht an der Konstruktion des Prototyps, schneiden, hämmern und schweißen. Die Pläne dafür entstanden am Computer. "Bei der Stahlzeichnung bereiten wir die Brennteile vor, damit diese vorgefertigt wie ein Puzzle angeliefert werden und wir dann wie Lego das Schiff bauen können", erklärt Schiffbauingenieur Dirk Eden. Ein gut organisiertes Chaos aus Metallplatten, alle sind aber durchnummeriert und sortiert. Harald Hübner besucht die Hitzler-Werft regelmäßig und begleitet den Bau Schritt für Schritt: "Für mich ist das natürlich ganz toll, weil ich vom ersten Tag dabei bin und das ist schon so mein Baby. Und das wächst jetzt halt. Das ist schön." Schon im Sommer soll alles an seinem Platz und der Katamaran fertig sein. Dann muss sich das Schiff bei den Probefahrten beweisen und es wird sich zeigen, ob die Brücke auch bei hohen Wellen ausbalanciert bleibt, die Federung funktioniert. Dabei geht es nicht nur um Bequemlichkeit bei der Überfahrt: "Der größte Vorteil ist, dass durch die Federung ein relativ kleines Schiff für Aufgaben in relativ viel Seegang eingesetzt werden kann", erläutert Harald Hübner. Gerade bei Fahrten zu und zwischen Offshore-Windparks sollen die Schiffe auch bei hohen Wellen möglichst ruhig im Wasser liegen.

Innovativ und umweltfreundlich soll das Wallaby Boat sein

Bislang werden daher dort oft große, schwere Schiffe eingesetzt. Die Bauart des Wallaby Boats ist ein völlig neuer Ansatz und dazu ist es sowohl beim Bau als auch im Betrieb ressourcenarm: Als kleineres Schiff braucht es erst weniger Blech, später weniger Kraftstoff. Harald Hübner und sein Team behalten bei der Entwicklung des Prototyps immer zwei Ziele im Blick: Die Leistung des Schiffs zu verbessern und den ökologischen Fußabdruck zu verringern. Die Initiatoren sind von Anfang an überzeugt vom gefederten Katamaran, doch bis zum Baubeginn des ersten Wallaby Boats mussten sie viele Hürden überwinden. Lange wurde nach finanziellen Investoren gesucht, schließlich sprang unter anderem die Wirtschaftsförderung Schleswig-Holstein ein. Das wiederum gab für die Reederei den Ausschlag, das Schiff in der Hitzler-Werft in Lauenburg bauen zu lassen, erzählt Harald Hübner: "Wir wollen dann natürlich auch etwas zurückgeben. Und da haben wir uns dann bei drei Werften, die in der engeren Auswahl standen, sehr schnell und leicht für die Werft in Schleswig-Holstein entschieden."

Hitzler-Werft überlebt dank ihrer Nische: Spezialanfertigungen

Bisher sind die Auftraggeber aus Kappeln sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit: Nachdem sich der Beginn wegen Corona-bedingten Lieferschwierigkeiten verzögerte, entschied sich die Hitzler-Werft beim Startschuss im Januar 2022 in ein Zwei-Schicht-System überzugehen, um diese Verzögerungen wieder aufzuholen. Im März 2021 hatten Kai und Marek Klimenko die Leitung der Hitzler-Werft übernommen. Während die Werften-Branche derzeit wieder eine Krise erlebt, noch verstärkt durch die Pandemie, schafft es die kleine Lauenburger Werft mit Spezialaufträgen immer wieder am Markt zu bestehen. Der Auftrag von Wallaby Boats passt da perfekt ins Konzept: "Ich bin 32 Jahre hier auf der Werft, und wir haben in den 32 Jahren einmal eine Serie von vier Schiffen gebaut. Alles andere, alle anderen Schiffe sind Einzelfertigung gewesen, immer Spezialschiffe, immer Prototypen, immer Neubauten, die eine gewisse Herausforderung mit sich gebracht haben. Also schon gewisse Übung daran und somit auch nicht die größten Schwierigkeiten." Marek Klimenko kam als Werftarbeiter zur Hitzler-Werft, bildete sich immer weiter und stieg so nach und nach die Karriereleiter hinauf.

Die Probefahrt wird zeigen, ob der Plan aufgeht

Heute leitet er die Werft mit seinem Sohn Kai Klimenko, zusammen wollen sie die Zukunft für ihre rund 50 Mitarbeitenden sichern. "Wir Werften sind schon leiderprobt und das hat natürlich auch darin resultiert, dass wir sehr kreativ geworden sind", so Kai Klimenko. "Spezialaufträge und auch die Verbindung zu anderen Branchen - wie zur Windkraftindustrie durch das Wallaby Boat – so findet man aus jeder Krise eigentlich auch immer einen Ausweg." Bislang lässt sich das Schiff aus den Simulationen in der Werfthalle nur erahnen, der Bau hat gerade erst begonnen. Trotzdem fiebern schon jetzt alle Beteiligten auf die erste Probefahrt hin, wenn sich die Theorie in der Praxis erproben lässt. Läuft alles gut, soll der Prototyp in Serie gehen und die Hitzler-Werft ein Wallaby Boat nach dem anderen bauen: Die Weltneuheit made in Schleswig-Holstein.

