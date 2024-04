Panne an Raketenwerfer: Großer Belt gesperrt, Oslo-Fähre betroffen Stand: 04.04.2024 20:21 Uhr Schiffe sollen den Großen Belt vorerst nicht durchqueren, weil nach einer Panne Raketenteile dort ins Wasser fallen könnten. Das betrifft auch die "Color Fantasy" auf dem Weg von Kiel nach Oslo.

Die dänische Seeschifffahrtsbehörde hat Schiffe vor der Durchfahrt durch den Großen Belt gewarnt. Demnach besteht die Gefahr, dass Raketenteile ins Meer stürzen. Das hat auch Auswirkungen auf den Fährverkehr zwischen Kiel und Oslo. Laut Reederei Colorline hat die "Color Fantasy" auf ihrem Weg nach Norwegen ihre Reisegeschwindigkeit deutlich verringert, um den Gefahrenbereich zu meiden. Das Schiff hätte den Großen Belt um 18 Uhr passieren sollen. Die Fähre mit bis zu 2.600 Menschen an Bord wird nach Angaben eines Sprechers am Freitag mindestens eine Stunde später in Oslo erwartet.

Technischer Defekt sorgt für Gefahrenlage

Wie lange die Gefahren-Warnung noch andauern wird, ist unklar. Laut dänischem Verteidigungsministerium war während eines Millitär-Tests im Hafen von Korsør an Bord der Fregatte "Niels Juel" ein Raketenwerfer aktiviert worden, der nun wegen eines technischen Defekts nicht mehr abgeschaltet werden kann. Bis Experten den Fehler beheben, besteht die Gefahr, dass die Rakete versehentlich abgefeuert wird und einige Kilometer weit fliegt. Auch der Luftraum in diesem Gebiet sei derzeit gesperrt, hieß es aus dem Ministerium. Der Gefahrenbereich liegt nach Schätzungden des Ministeriums bei fünf bis sieben Kilometern vom Marinestützpunkt Korsør entfernt und in einer Höhe von etwa 1.000 Metern über dem Wasser in südlicher Richtung.

Eine der meist genutzten Schifffahrtsstraßen

Der Große Belt ist eine Schifffahrtsstraße, die zwischen den dänischen Inseln Fünen und Seeland verläuft. Sie gehört zu den am meisten genutzten der Welt, etwa die Hälfte des Schiffsverkehres zwischen der Ostsee und dem Kattegat - der Verbindung zur Nordsee - geht durch den Großen Belt.

