Stand: 02.04.2024 10:37 Uhr Geesthacht: Reste eines Osterfeuers erneut in Brand geraten

In Geesthacht im Kreis Herzogtum Lauenburg sind am Ostersonntag Reste eines Osterfeuers wieder in Brand geraten. Sie lagen auf einem Anhänger - wohl um sie später zu entsorgen. Passanten sahen eine Rauchwolke und alarmierten die Feuerwehr. Einen größeren Sachschaden gab es nach Angaben der Polizei aber nicht, weil die Einsatzkräfte schnell reagieren konnten.

