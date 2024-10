Stand: 22.10.2024 11:28 Uhr Geesthacht: Mann schwer verletzt in Wohngebiet gefunden

In Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist am Montagabend (21.10.) ein schwer verletzter Mann gefunden worden. Laut Polizei entdeckte ein Anwohner den 61-Jährigen in einem Wohngebiet und alarmierte den Rettungsdienst. Möglicherweise sei der Mann von einer anderen Person verletzt worden. Weitere Angaben machte die Polizei bislang nicht, die Ermittlungen dauern an.

