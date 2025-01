Stand: 26.01.2025 17:22 Uhr Geduldsprobe auf der A1 bei Barsbüttel: Vollsperrung nach Unfall

Ein Autounfall hat am Sonntagnachmittag für eine stundenlange Vollsperrung der Autobahn 1 in Richtung Lübeck gesorgt. Ein Auto hatte sich gedreht und war in die Leitplanke gekracht, wie eine Sprecherin der Regionalleitstelle sagte. Dabei wurden zwischen den Anschlussstellen Barsbüttel und Stapelfeld (beide Kreis Stormarn) Diesel und Öl über alle drei Fahrstreifen verteilt. Die A1 musste in Richtung Lübeck deshalb voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde abgeleitet. Der Fahrer des Autos kam den Angaben nach ins Krankenhaus. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.

