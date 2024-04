Stand: 18.04.2024 10:16 Uhr Gedenken an Schlacht bei den Düppeler Schanzen vor 160 Jahren

In Dänemark wird heute einem historischen Ereignis gedacht: Vor 160 Jahren, am 18. April 1864, wurden die Düppeler Schanzen bei Sonderburg erstürmt. Es war die entscheidende Schlacht des Deutsch-Dänischen Krieges, an dessen Ende Dänemark ein Drittel seines Landes verloren hatte. Zum internationalen Gedenktag wird es einige Feierlichkeiten geben. Neben dem Flaggenhissen an der Düppeler Mühle werden unter anderem Kränze und Blumensträuße an den Gemeinschaftsgräbern niedergelegt. An dem Festakt nehmen viele Gäste, Polit-Prominenz und auch Schülerinnen und Schüler der deutschen und dänischen Minderheit teil.

