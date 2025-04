Stand: 23.04.2025 07:56 Uhr Geburtstag des niederländischen Königs wird in Neumünster gefeiert

In den Holstenhallen in Neumünster wird am Mittwoch der Geburtstag des niederländischen Königs Willem-Alexander gefeiert. So soll das Netzwerk zwischen Schleswig-Holstein und den Niederlanden gestärkt werden. Dazu eingeladen hatte Rainer Kibbel, Honorarkonsul des niederländischen Königreichs in Schleswig-Holstein. "Es gibt rund 4.000 Niederländer, die hier in Schleswig-Holstein wohnen, und für die bin ich der erste Ansprechpartner", sagt er.

Die Feierlichkeiten finden jedes Jahr an einem anderen Ort im Land statt. In Deutschland gibt es insgesamt 13 Vertretungen des niederländischen Königreichs.

Königsfeier schon vor dem eigentlichen Geburtstag

Für die Feierlichkeiten in Neumünster sind rund 380 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Sport eingeladen worden. Der niederländische König Willem-Alexander selbst wird allerdings nicht in Neumünster zu Gast sein - er war zuletzt vor acht Jahren in Schleswig-Holstein.

Und: Der eigentliche Geburtstag von Willem-Alexander ist erst am 27. April. Die Königsfeiern finden aber auch schon vor und nach dem Geburtstag statt, "um das einfach ein bisschen zu entzerren", sagt Kibbel. Denn weltweit werde an Hunderten Orten der Geburtstag des Königs gefeiert. Am Sonntag wird er 58 Jahre alt.

