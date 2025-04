Stand: 22.04.2025 06:39 Uhr Gastronomen in Südholstein zufrieden mit Osterwochenende

Am Osterwochenende waren die Restaurants in Südholstein gut besucht. Das sagten die Vorsitzenden des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes DEHOGA aus den Kreisen Pinneberg, Segebergund Stormarn. Viele Restaurants im Kreis Segeberg seien schon seit Wochen ausgebucht gewesen, so Gastronom Lutz Frank vom DEHOGA im Kreis Segeberg. Laut den Kreisverbänden planen die Menschen auch wieder mehr Familien- oder Konfirmationsfeiern in Restaurants. Sorgen machten allerdings weiterhin die gestiegenen Preise für Lebensmittel und die Personalsituation. Laut Martina David vom DEHOGA Kreis Pinneberg fehlt nach wie vor qualifizierter Nachwuchs.

