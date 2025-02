Stand: 18.02.2025 09:18 Uhr Gartengeräte und Arbeitsmaschinen gestohlen: Polizei sucht Zeugen

Bislang unbekannte Täter haben Gartengeräte und Arbeitsmaschinen aus einem Fachgeschäft in Bargstedt im Kreis Rendsburg-Eckernförde gestohlen. Laut Polizei waren unter dem Diebesgut zum Beispiel Mähroboter oder Sägen in einem Wert von insgesamt 30.000 Euro. In der Nacht von Sonntag auf Montag sollen die Unbekannten in das Geschäft eingebrochen sein. Die Menge der gestohlenen Geräte ist nach Ermittlerangaben ein Hinweis darauf, dass die Täter diese mit einem Fahrzeug abtransportiert haben müssen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rendsburg zu melden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Rendsburg-Eckernförde