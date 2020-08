Stand: 25.08.2020 09:09 Uhr - NDR Info

Garg verteidigt Pläne für Quarantänepflicht

Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) hat eine Quarantänepflicht für Reiserückkehrer aus Risikogebieten als wirksames Mittel gegen die Corona-Pandemie verteidigt. Garg sagte auf NDR Info, dies sei wegen der Inkubationszeit sinnvoller als ein Corona-Test direkt bei der Einreise. Dieser sei nur eine Momentaufnahme. Auch wer mit einem negativen Ergebnis komme, könne in Wirklichkeit schon infiziert sein. Viel testen sei zwar richtig, aber nur gezieltes Testen helfe. "Wir haben in Schleswig-Holstein in der vergangenen Woche mehr als 16.000 Tests durchgeführt, davon waren nur 0,3 Prozent positiv. Das hilft zur Pandemie-Bekämpfung wenig weiter", sagte Garg.

Garg: Quarantäne sinnvoller als Test bei Einreise NDR Info - Infoprogramm - 25.08.2020 07:07 Uhr Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Garg hat eine Quarantänepflicht für Reiserückkehrer als wirksames Mittel gegen die Corona-Pandemie verteidigt. Das Interview auf NDR Info.







"Sicherheit für Rückkehrer, Familien und Bevölkerung"

Der FDP-Politiker sagte, er hoffe, dass die Bundesländer am Donnerstag die vorgeschlagenen Regeln beschließen. Die Gesundheitsminister hatten sich am Montag auf die Empfehlung geeinigt, die Pflichttests für Reiserückkehrer abzuschaffen. Die 14-tägige Quarantäne könnte dann durch einen Test nach fünf Tagen verkürzt werden. Fünf Tage sind laut Garg die durchschnittliche Inkubationszeit, "so wird Sicherheit für den Rückkehrenden, die Familien, aber auch für die Gesamtbevölkerung geschaffen".

