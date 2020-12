Garg hält weitere Corona-Maßnahmen für "dringend notwendig" Stand: 09.12.2020 10:35 Uhr Schleswig-Holstein Gesundheitsminister fordert strengere Maßnahmen zur Corona-Bekämpfung. Im Landtag diskutieren die Parlamentarier das Krisenmanagement von Bund und Ländern.

Vor der Aktuellen Stunde im Landtag zum Corona-Krisenmanagament von Bund und Ländern hat sich Schleswig-Holstein Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) klar positioniert. "Ich halte es für dringend notwendig, dass man sich auf weitere Maßnahmen verständigt", sagte er. Der Lockdown light habe den Anstieg leicht gedämpft, aber in Wahrheit sei man bundesweit weit davon entfernt, zu deutlich niedrigeren Zahlen zu kommen. Gestern hatte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sich offen für weitere Verschärfungen gezeigt, aber auch angemahnt, das in Ruhe zu entscheiden.

Garg warnt vor den "schwierigsten Monaten der Pandemie"

Der Trend der Infektionszahlen gehe ganz klar nach oben, Schleswig-Holstein könne sich da auch nicht abkoppeln, so der Gesundheitsminister. "Uns stehen die drei schwierigsten Monate der Pandemie bevor, weil wir in den Winter reinlaufen", sagte Garg. Im Land gebe es eine zunehmende Virus-Zirkulation auf Bevölkerungsebene. Das sei besonders dort zu merken, wo die Leute dichter beieinander wohnten: im Hamburger Umland - und in den Großstädten Kiel und Lübeck.

In Schleswig-Holstein sind zuletzt innerhalb eines Tages 314 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Seit Sonntag gilt das Land als Corona-Risikogebiet, weil der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen auf über 50 gestiegen war. Aktuell liegt der Wert knapp bei 58 (Datenstand 8.12.).

SPD sorgte für Aktuelle Stunde

Die SPD hat die Aktuelle Stunde auf die Tagesordnung gebracht. Fraktionschef Ralf Stegner hatte nach der Ankündigung von Bund und Ländern in der Vorwoche, den Teil-Lockdown bis zum 10. Januar zu verlängern, von Überrumpelungstaktik gesprochen. Er schlug eine Inzidenz-Ampel vor, nach der sich die Corona-Maßnahmen richten sollten. Auch aus der FDP gab es Kritik. Die Infektionszahlen sind zuletzt auch in Schleswig-Holstein gestiegen. Nach der Aktuellen Stunde wird Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) über die Corona-Impfstrategie des Landes berichten.

Entwicklung der Corona-Fallzahlen in Schleswig-Holstein

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 09.12.2020 | 12:00 Uhr