Stand: 14.04.2025 07:24 Uhr Garagenbrand in Neumünster: Anwohnerin leicht verletzt

Bei einem Brand in der Kieler Straße in Neumünster am Sonntag ist eine Anwohnerin leicht verletzt worden. Sie wollte eine brennende Garage löschen - und verletzte sich. Sowohl die Garage als auch die beiden Autos wurden vom Feuer komplett zerstört. Die Ursache für den Brand ist noch unklar. Es waren zwei Feuerwehren vor Ort. Der Einsatz dauerte rund eine Stunde.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.04.2025 | 09:30 Uhr

