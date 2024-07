Stand: 16.07.2024 09:49 Uhr Garage und Haus in Fahrenkrug in Flammen

In Fahrenkrug (Kreis Segeberg) musste die Feuerwehr am Montag zu einem Großeinsatz ausrücken. Dort war am Abend eine Garage in der Straße Bornkamp in Brand geraten, die Flammen griffen auch auf das Dach eines Einfamilienhauses über. Etwa 80 Einsatzkräfte haben das Feuer nach rund vier Stunden gelöscht, so ein Sprecher der Feuerwehr.

Sachverständige und Polizei nehmen Untersuchungen auf

Wegen der starken Rauchentwicklung hatte die Rettungsleitstelle in der Nacht auch eine Gefahrenwarnung über die Warn-App NINA herausgegeben. Wegen Explosionsgefahr bei den Löscharbeiten wurden Strom und Gas in dem Haus zur Sicherheit abgeschaltet, erklärte die Einsatzleitung. Jetzt sollen sich Experten die Schäden genauer ansehen und die Ursache für den Brand suchen.

