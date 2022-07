Gaffer behindern Rettungseinsatz am Travemünder Strand Stand: 21.07.2022 16:59 Uhr In Lübeck-Travemünde haben zahlreiche Schaulustige einen Rettungseinsatz nach einem Badeunfall behindert. Bei der Polizei ist man fassungslos.

Ein Stand-Up-Paddler hat am Mittwochnachmittag einen leblosen Körper im Wasser entdeckt und ihn an Land gebracht. Gemeinsam mit anderen Helfern versuchte er den Mann zu reanimieren. Kurz darauf stießen auch Sanitäter hinzu - und hunderte Gaffer. Penetrant und menschlich nicht nachvollziehbar, so beschreibt eine Polizeisprecherin, was sich im Anschluss am Travemünder Strand abgespielt haben soll.

Gaffer ließen sich auch von Sichtbarrieren nicht abhalten

Demnach liefen unzählige Strandbesucher zum Teil auch mit ihren Kindern zum Rettungseinsatz, zückten ihre Handys und machten Videos von den Wiederbelebungsversuchen. Selbst Sichtbarrieren aus Strandlaken und Handtüchern ignorierten die Gaffer und hielten ihre Handys einfach oben drüber. Der Hilfsbedürftige konnte nicht mehr gerettet werden. Woran er gestorben ist, soll nun die Rechtsmedizin klären. Auch die Identität ist noch nicht klar.

