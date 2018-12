Stand: 23.12.2018 15:00 Uhr

Wolf 924m: Ein Däne wird in Südholstein heimisch von Daniel Kummetz, Jörn Schaar, Jörg Jacobsen

Der Rückkehr des Wolfes nach Schleswig-Holstein hat in diesem Jahr viele im Land bewegt. Tierhalter und auch einige Politiker fordern inzwischen "wolfsfreie Zonen" und sogar den Abschuss einzelner Wölfe. Die NDR Reporter haben in den vergangenen Monaten viel zu dem Thema recherchiert und berichtet. Die gesammelten Fotos, Videos und Ergebnisse von DNA-Analysen finden Sie in einem neuen Dossier bei NDR.de/sh. Im Rahmen einer kleinen Serie stellen wir in den kommenden Tage einzelne Wölfe vor.

Das Hamburger Umland ist dicht besiedelt. Auf den Bahntrassen, Bundesstraßen und Autobahnen im Süden von Schleswig-Holstein fließt viel Verkehr. Die Statistik des Landes zeigt, dass Wölfe sich in dieser Region oft nicht lange aufhalten. Meist bleibt es bei einzelnen Nachweisen. Bei einem Tier ist das anders: Der Rüde mit der Code-Nummer GW924m ist seit Monaten in Südholstein aktiv. Das geht aus DNA-Proben von getöteten oder verletzten Nutztieren hervor. Beim Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) gilt der Wolf inzwischen als "resident". Er fühlt sich in einem Dreieck zwischen A 7, A 23 und B 206 offenbar wohl und ist - zumindest zeitweise - sesshaft geworden.

Wolf wandert von Dänemark bis nach Hamburg

Der Wolf mit der Nummer 924 wurde erstmals im März 2018 im dänischen Ulfborg nachgewiesen - als einer von mindestens acht Welpen eines neuen Rudels. Der erste Nachweis gelang dem dänischen Wolfsmanagement, nachdem GW924m ein Schaf bei Ulfborg gerissen hatte, anhand von DNA-Spuren am Kadaver des Schafs. Weitere Risse belegen, dass er sich im April mit seinem Bruder GW932m und seinen Schwestern GW931f und GW930f auf den Weg nach Süden machte. In Dänemark konnte der junge Wolf letztmalig im April in der Nähe von Ribe nachgewiesen werden.

Während die DNA von GW930f dabei mehrfach in Dithmarschen nachgewiesen wurde, fiel GW931f gar nicht auf, bis sie am 12. Mai auf der Autobahn 23 bei Tornesch überfahren wurde. Ihr Bruder GW924m hielt sich in dieser Zeit ebenfalls bedeckt: Er wird erstmals im Juli in Deutschland registriert - nach einem Schafsriss im Hamburger Stadtteil Schnelsen, unmittelbar hinter der Landesgrenze von Schleswig-Holstein.

Viele Nachweise in Pinneberg und Steinburg

Seit Mitte Juli 2018 hält sich GW924m in den Kreisen Pinneberg und Steinburg auf. Dort hat er innerhalb weniger Tage Schafe in Heidmoor, Lutzhorn, Brande-Hörnerkirchen und Langeln gerissen. Danach verliert sich seine Spur für fast einen Monat, bevor GW924m das nächste Mal wieder nachgewiesen werden konnte. "Das ist gar nicht ungewöhnlich", sagt Rissgutachter und Wolfsbetreuer Heiko Richter. "Es kann auch sein, dass der auf der Suche nach einer Partnerin war und ihm das wichtiger war." Wölfe können bis zu zwei Wochen ohne Nahrung auskommen. Allerdings gab es in dem Zeitraum auch mehrere Risse, bei denen aber nur festgestellt werden konnte, dass es sich um einen Wolf handelte. "Die Gen-Marker, die wir für die Individualisierung brauchen, zersetzen sich recht schnell", sagt Carsten Nowack vom Senckenberg-Institut. "Die Zuordnung ob es ein Wolf oder ein Hund war, benötigt keine so gute Probe, um festzustellen welcher Wolf zugebissen hat, brauchen wir etwas mehr Speichel von dem Tier und die Analyse dauert auch länger."

Mehr Nachweise im Herbst

Ende September und im Oktober gab es wieder mehr Risse: Unter anderem fiel er in Westerhorn und Brande-Hörnerkirchen auf. In Barmstedt attackierte GW924m Ende September sogar ein Kalb. Im Oktober muss der Wolf deutlich weiter nördlich, in Timmaspe (Kreis Rendsburg-Eckernförde), gewesen sein. Ende November tappte ein Wolf in eine Fotofalle in Moordiek. Anhand der Bilder aus der Wildkamera lässt sich nicht zweifelsfrei sagen, ob es sich dabei um GW924m handelt. Allerdings gibt es in der Zeit keine genetischen Spuren von einem anderen Wolf in der Gegend. Ob dieser Wolf auch für Schafsrisse hinter einem wolfssicheren Zaun in der Nachbargemeinde Westerhorn am 28. November verantwortlich ist, steht bisher nicht fest. Die Auswertung der DNA-Probe läuft noch.

Am selben Tag wurden erneut Schafe in Moordiek und in Horst im Kreis Steinburg gerissen. "Seitdem war es ziemlich ruhig", sagt Rissgutachter Richter. "Verdächtig ruhig, ich hoffe, dass wir jetzt etwas Ruhe haben."

