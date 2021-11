GEW will Rückkehr zur Maskenpflicht an Schulen Stand: 15.11.2021 16:07 Uhr Die Inzidenzen steigen. An den Schulen werden die Rufe nach einer erneuten Maskenpflicht und nach verpflichtenden Corona-Tests für Geimpfte und Umgeimpfte lauter.

Wegen der steigenden Inzidenzen hält es die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Astrid Henke, für richtig, wieder eine Maskenpflicht an den Schulen einzuführen. Gleichzeitig betonte Henke, Masken im Unterricht seien eine große Belastung für Schüler. Der Lehrerverband Schleswig-Holstein spricht sich für eine Empfehlung statt für eine Maskenpflicht aus. Einzelne Schulen, wie die Käthe-Kollwitz-Schule in Kiel, appellieren an die Eltern, die Kinder freiwillig Masken tragen zu lassen. Viele Schüler und Eltern tun dies nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein sowieso.

GEW zögerlich bei Pflicht-Tests

Außerdem fordert die Vorsitzende des Landeselternbeirats der Gymnasien, Claudia Pick, dass an Schulen künftig alle getestet werden, Geimpfte und Ungeimpfte. Astrid Henke von der GEW ist beim Thema "verpflichtende Tests für alle" dagegen noch zögerlich.

