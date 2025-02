Stand: 06.02.2025 14:28 Uhr Fußgängerin stirbt nach Unfall in Quickborn

In Quickborn (Kreis Pinneberg) ist am Donnerstagvormittag eine 68-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war die Frau auf der B4 zwischen Heidkampstraße und Harksheider Weg von einem abbiegenden Paketauto erfasst worden. Sie starb trotz Reanimationsversuchen noch an der Unfallstelle. Um zu ermitteln, wie genau der Unfall abgelaufen ist, war auch ein Gutachter vor Ort. Die B4 war laut Polizei für mehrere Stunden gesperrt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg Kreis Segeberg