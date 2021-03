Fußgänger auf Hindenburgdamm zwischen Sylt und Festland Stand: 29.03.2021 12:21 Uhr Drei junge Männer sind zu Fuß über den nur für Züge vorgesehenen Hindenburgdamm zwischen Sylt und dem Festland gegangen. Sie wollten das Geld für Bahntickets sparen.

Immer wieder werden laut Polizei Personen auf dem nur für die Bahn vorgesehenen Hindenburgdamm zwischen Sylt und dem Festland angetroffen. Sie unterschätzten die Gefahren dieser stark frequentierten Bahnstrecke und begäben sich in Lebensgefahr, so die Beamten. So auch am Sonntag: Laut Bundespolizei waren Personen zu Fuß auf dem Hindenburgdamm unterwegs. Eine Streife der Bundespolizei konnte drei junge Männer im Alter von 25 bis 33 Jahren auf dem Festland - im Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog - in der Nähe der Gleise ausmachen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Sie wurden aus dem Gefahrenbereich geleitet. Verletzt wurde niemand.

Je 50 Euro Bußgeld wegen "Vornahme einer betriebsstörenden Handlung"

Als Grund für den unberechtigten Spaziergang gaben sie an, die Kosten für die Zugfahrt sparen zu wollen. Die drei Männer müssen jeweils mit einem Bußgeld von 50 Euro rechnen - wegen "Vornahme einer betriebsstörenden Handlung", wie es offiziell heißt.

Weitere Informationen Hindenburgdamm: Mit der Bahn durchs Watt nach Sylt Seit Juni 1927 verbindet der Hindenburgdamm das Festland mit der Insel Sylt. Doch der Weg zum Damm war lang. Erst im dritten Versuch gelang der Dammbau. Seine Folgen sind nicht nur positiv. mehr Friesisch für alle: Hindenburgdamm Seit mehr als 80 Jahren trägt der Eisenbahndamm nach Sylt den Namen des Reichspräsidenten von Hindenburg. In Keitum wurde leidenschaftlich darüber diskutiert, ob das so bleiben soll. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 29.03.2021 | 12:00 Uhr