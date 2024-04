Stand: 17.04.2024 10:37 Uhr Fußballfans versprühen im Streit Pfefferspray im Linienbus

In einem Linienbus in Schenefeld im Kreis Pinneberg haben sich am Dienstagabend drei Fußballfans gestritten - laut Polizei Fans des FC St. Pauli und des Hamburger SV. Während des Streits wurde Pfefferspray in dem Linienbus versprüht. Vier unbeteiligte Fahrgäste wurden dadurch laut Feuerwehr leicht verletzt. Ein Fußballfan wurde von der Polizei vernommen, nach den anderen beiden wird noch gefahndet.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 17.04.2024 | 08:30 Uhr