Stand: 12.04.2025 16:55 Uhr Fußball Regionalliga Nord: Remis für VfB Lübeck und Phönix Lübeck

In der Regionalliga Nord-Partie zwischen VfB Lübeck und Phönix Lübeck gab es eine torreiche erste Halbzeit. Nach nur sechs Minuten traf Obinna Iloka für Phönix Lübeck. Nur vier Minuten später schoss Felix Drinkuth den Ausgleich. Nach einer Viertelstunde Spielzeit brachte Jonathan Stöver seine Mannschaft von Phönix Lübeck wieder in Führung. Diese hielt allerdings nur bis zur 28. Minute. Dann machte Julian Albrecht den Ausgleich und letzten Treffer in dieser Partie. Das Spiel endete ohne weitere Tore in der zweiten Halbzeit mit 2:2.

