Stand: 02.04.2024 10:32 Uhr Fußball: Lübecker Clubs unterlegen

In der Regionalliga Nord musste Phönix Lübeck am Montag eine Niederlage einstecken. Die Adler verloren im Stadion am Buniamshof ihr Nachholspiel gegen die Reserve von Hannover 96. Das Spiel endete 2:3 aus Lübecker Sicht. Die Hannoveraner sind aktuell Spitzenreiter in der Regionalliga Nord. Phönix Lübeck liegt elf Punkte dahinter auf Platz zwei, hat aber drei Spiele weniger absolviert. | NDR Schleswig-Holstein 02.04.2024 08:30 Uhr

VfB Lübeck weiterhin auf Abstiegsplatz

Auch der VfB Lübeck hat am Wochenende verloren - mit 0:1 gegen Viktoria Köln. Damit bleibt der VfB Vorletzter in der Tabelle der 3. Bundesliga. Acht Punkte beträgt mittlerweile der Abstand zum rettenden Platz 16 bei sieben noch ausstehenden Spieltagen. Die nächste Partie für den VfB Lübeck steht am kommenden Sonnabend an - um 14 Uhr zuhause auf der Lohmühle gegen Verl.

