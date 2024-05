Stand: 13.05.2024 10:25 Uhr Fußball: Henstedt-Ulzburgs Frauen kämpfen um Aufstieg in 2. Liga

Die Fußballerinnen von Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) sind dem Aufstieg in die 2. Liga ganz nah. In der Regionalliga-Nord haben sie am Sonntag gegen TuS Büppel mit 4:1 gewonnen und sich damit vorzeitig die Meisterschaft gesichert. Mit der Meisterschaft hat sich Henstedt-Ulzburg auch für die Aufstiegsrelegation qualifiziert. Da wartet Anfang Juni mit Union Berlin allerdings eine reine Profimannschaft. Union Berlin hat in der Regionalliga-Nordost bisher alle 20 Spiele gewonnen und dabei ein Torverhältnis von 134:5.

Angespannt ist die Lage hingegen bei den Herren von Eintracht Norderstedt, denn für sie geht es um den Klassenerhalt in der Regionalliga. Nach einer 0:2 Niederlage gegen den SV Meppen konnte die Konkurrenz aus Flensburg wieder ranrücken. Bedeutet: Nächste Woche spielen die beiden Mannschaften am letzten Spieltag gegeneinander und bei einer Niederlage könnte Eintracht Norderstedt noch auf den Abstiegsrelegationsplatz zur Oberliga abrutschen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.05.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel 3. Liga