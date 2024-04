Stand: 26.04.2024 10:03 Uhr Fußball-Drittligist VfB Lübeck vor schwerem Auswärtsspiel

Für den VfB Lübeck steht mit dem Gastspiel bei Arminia Bielefeld am Freitag eine besondere Partie an: Mehr als 18.000 Zuschauerinnen und Zuschauer werden das Spiel in der Schüco Arena in Bielefeld verfolgen. Damit es ist das zweitbestbesuchte Drittliga-Stadion dieser Saison. Der VfB Lübeck steht auf dem vorletzten Tabellenplatz der 3. Liga und damit vor dem Abstieg.

