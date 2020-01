Stand: 15.01.2020 07:30 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Funkausfall: Keine Züge zwischen Kiel und Hamburg

Der Zugverkehr auf der Stecke Hamburg - Kiel/Flensburg ist unterbrochen. Wie die Bahn mitteilte, ist auf dem Streckenabschnitt zwischen Elmshorn (Kreis Pinneberg) und Wrist (Kreis Steinburg) der Zugfunk ausgefallen. Zugführer können bei Notfällen auf diesem Weg nicht von der Leitstelle erreicht werden. Daher könne die Sicherheit nicht gewährleistet werden, so ein Bahnsprecher. Züge aus Hamburg enden in Elmshorn. Fahrgäste aus Richtung Norden müssen in Neumünster aussteigen.

Dauer der Zugausfälle noch unklar

Wie lange die Störung dauert, kann die Bahn nicht vorhersagen. Sie empfiehlt Reisenden zwischen Kiel und Hamburg aber den Umweg über den Hauptbahnhof Lübeck. Zwischen Neumünster und Hamburg könne über Bad Segeberg ausgewichen werden.

