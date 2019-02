Stand: 08.02.2019 10:40 Uhr

Für Pflicht-Schuluntersuchungen fehlen Ärzte

Eltern von Schulkindern kennen diese Untersuchung: In die Kindergärten - oder zum Teil auch zu anderen Orten - kommen Schulärzte, die genau prüfen, ob die Jungen und Mädchen schon bereit sind für die Schule. Haben sie sich altersgerecht entwickelt oder brauchen sie noch spezielle Förderung? Diese sogenannte Schuleingangsuntersuchung ist nach Angaben des Bildungsministeriums Pflicht. Doch in vielen Kreisen im Land können die Gesundheitsämter die Stellen für Schulärzte nicht mit Kinder- und Jugendärzten besetzen. Die Folge ist, dass es Probleme gibt, allen Kindern diese verpflichtende Untersuchung bieten zu können. Besonders schwierig sei die Lage in den Kreisen Steinburg und Stormarn, bestätigten die entsprechenden Kreisverwaltungen.

Steinburg: Wird nur jeder zweite Erstklässler untersucht?

Für Kinder- und Jugendärzte ist es offenbar nicht attraktiv, wenn sie für eine Kreisverwaltung arbeiten. Denn: In einem Krankenhaus verdienen sie deutlich mehr. Im Kreis Steinburg wurde eine entsprechende Stelle sechs Mal ausgeschrieben - besetzt ist sie immer noch nicht. Die Leiterin des Kreisgesundheitsamtes in Steinburg, Claudia Vollmers, sagte, es würden wohl nur die Hälfte der rund 1.100 künftigen Erstklässler untersucht.

Ministerium: Wohnortnähe "wird angestrebt"

Beim Bildungsministerium heißt es, die Schuleingangsuntersuchung sei für jedes Kind Teil des Einschulungsverfahrens. Es werde angestrebt, diese Untersuchung wohnortnah in der Kindertagesstätte, in der Grundschule oder aber im zuständigen Gesundheitsamt anzubieten. Sie sei nicht gleichzusetzen mit den Früherkennungsuntersuchungen U8 und U9. Die Ziele hier seien andere, so dass sich die unterschiedlichen Untersuchungen ergänzen.

Stormarn: Headhunter findet kein Personal

Die Probleme, die der Kreis Steinburg hat, sind auch im Kreis Stormarn akut. In Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) hieß es, die Schulärzte und Helfer arbeiteten am Limit. Der Leiter des dortigen Gesundheitsamtes, Andreas Musiol, sagte, dass selbst ein Headhunter mit seinem Latein am Ende sei. Der Markt sei wie leergefegt und es gebe keine passenden Bewerber.

