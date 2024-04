Stand: 16.04.2024 10:49 Uhr Fünf Menschen in SH mit Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet

Im Namen des Bundespräsidenten überreicht Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) das Bundesverdienstkreuz an insgesamt fünf Schleswig-Holsteiner. Dazu gehört auch Gerhard Fouquet aus Flintbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Er hat sich laut Landregierung in seiner Amtszeit als Vorsitzender der Bürgerstiftung für die Erinnerung und Aufklärung zur Geschichte des Nationalsozialismus eingesetzt. Silke Thon aus Kiel engagiert sich seit fast drei Jahrzehnten bei der Gesellschaft für das hochbegabte Kind im Regionalverband Schleswig-Holstein.

Norbert Lanz aus Quickborn (Kreis Pinneberg) ist Zimmermeister und hat in seinem Leben mehr als dreißig Lehrlinge ausgebildet. Der Unternehmer Thorsten Freiberg aus Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) setzt sich ehrenamtlich in der Nachwuchsförderung. Dagmar Greiß aus Travenbrück (Kreis Stormarn) ist Gründerin des Vereins "Frauen helfen Frauen Stormarn e.V." und arbeitet intensiv für die Frauenberatungsstelle in Bad Oldesloe.

Das Verdienstkreuz am Bande geht an Menschen, die sich in wirtschaftlich- sozialen, karitativen und mitmenschlichen Bereichen einsetzen.

