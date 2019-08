Stand: 06.08.2019 15:08 Uhr

Fünf Jahre und neun Monate Haft für Bankräuber

Das Landgericht Flensburg hat eine Haftstrafe von fünf Jahren und neun Monaten gegen einen Bankräuber verhängt, der in Böklund (Kreis Schleswig-Flensburg) eine Sparkassenfiliale überfallen hat. Der Mann hatte gestanden, am 31. Januar eine Sparkassenangestellte mit einem Messer bedroht und rund 14.000 Euro erbeutet zu haben. Am 2. Februar war der heute 29-Jährige in Berlin festgenommen worden.

Gericht erinnert an die psychischen Folgen für die Opfer

Das Gericht wertete die Tat als schweren Raub. Der Vorsitzende Richter sagte, beim Strafmaß habe man das Geständnis des Angeklagten berücksichtigt. Die psychischen Folgen für die Tatopfer, also die Bankmitarbeiter, dürften aber nicht vergessen werden. Die Staatsanwaltschaft hatte fünfeinhalb Jahre Gefängnis gefordert.

Verteidigung: Hatte Messer nur gezeigt

Die Tat hatte die Staatsanwaltschaft nach der Beweisaufnahme auch als schweren Raub gewertet. Der Verteidiger des Angeklagten hingegen forderte eine Strafe von nicht mehr als zweieinhalb Jahren. Er wertete die Tat als schweren Raub in einem minder schweren Fall. Er habe den Angeklagten als jemanden erlebt, der die Tat verzweifelt begangen habe. Das Messer sei allenfalls gezeigt worden.

