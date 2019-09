Stand: 30.09.2019 11:00 Uhr

Fünf Bären auf dem Weg nach Kappeln

von Jan Altmann

Drei Braunbär-Weibchen und zwei Kragenbär-Männchen werden heute vom Anholter Bärenwald in Isselburg (Nordrhein-Westfalen) ins Weidefelder Tierschutzzentrum nach Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg) gebracht. Aktuell leben Affen, Papageien und Reptilien, aber auch Hunde auf dem Gelände des Tierschutzbundes. Bären waren bisher nicht dabei. Der Tierschutzbund hat auf seinem Gelände in Weidefeld ein neues Zuhause für die Tiere eingerichtet. Die fünf Bären müssen umziehen, weil ein Pachtvertrag Ende des Jahres ausläuft.

Bären spielerisch auf Transport vorbereitet

Eine Spezialfirma übernimmt den Transport mit zwei Kleinlastern. Die Bären gehen einzeln in speziellen Metallboxen auf Reisen. "Jeder Bär hat vorab ein sogenanntes Klickertraining absolviert", erklärt Projektleiter Patrick Boncourt vom Deutschen Tierschutzbund. Die Tiere sollten spielerisch lernen, in die Transportkisten zu gehen. Sobald sich die Bären der Box nähern oder sie hineingehen, ertönt ein Klickerlaut und sie erhalten eine Belohnung.

Sollte es während der Verladung Probleme geben, bekommen die Bären eine Betäubungsspritze. Zwei Tierpfleger aus Nordrhein-Westfalen und drei aus Weidefeld begleiten den Transport, auch ein Tierarzt und Assistenten fahren mit. Für die 530 Kilometer lange Strecke über Osnabrück, Bremen und Hamburg kalkuliert der Tierschutzbund etwa acht Stunden. Unterwegs sind Pausen geplant, um die Bären zu kontrollieren. Gegen Abend werden sie in Kappeln erwartet.

Erste Eingewöhnung - und dann raus ins Freie

Die Planungen für den Umzug haben etwa 18 Monate gedauert. Das Gelände auf dem ehemaligen Bundeswehrstandort Weidefeld ist 13 Hektar groß. Zwei Bunker wurden speziell für die Tierhaltung umgebaut. Die Projektkosten in Höhe von circa zwei Millionen Euro finanziert der Deutsche Tierschutzbund mit Spenden. Für die Bären stehen nach Angaben von Projektleiter Boncourt sechs Innenställe und fünf Außengehege bereit. Nach ihrer Ankunft können "Serenus", "Balou", "Mascha", "Ronja" und "Maya" direkt ins Innengehege laufen. Die Tiere sollen sich dann erst einmal an ihre neue Heimat gewöhnen. In einigen Tagen ist geplant, sie ins Außengehege zu lassen.

