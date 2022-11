Führungswechsel bei der Nord-FDP Stand: 19.11.2022 12:03 Uhr Die FDP in Schleswig-Holstein wählt auf dem Landesparteitag in Neumünster einen neuen Vorsitzenden. Als einziger Kandidat stellt sich Landtagsabgeordneter Oliver Kumbartzky zur Wahl.

Auf einem Parteitag in Neumünster wählt die Nord-FDP heute einen neuen Landesvorstand. Der Landtagsabgeordnete Oliver Kumbartzky soll an die Spitze der Liberalen rücken. Der bisherige Vorsitzende und frühere Sozialminister Heiner Garg räumt den Posten an der Spitze der Landespartei. Einen Kampf um seine Nachfolge gibt es nicht.

Vogt: "Aus Fehlern lernen"

Garg räumte Fehler in der Wahlkampfführung der letzten Landtagswahl ein. Man hätte sich abgrenzen müssen von den Koalitionspartnern und einen eigenständigen Wahlkampf führen müssen. Ziel bei der Kommunalwahl müsse es sein, die Zahl der Mandatsträger zu erhöhen. FDP-Fraktionschef Christopher Vogt sagte, man müsse aus den gemachten Fehlern lernen und es das nächste Mal besser machen.

Garg hatte Rücktritt nach Landtagswahl angekündigt

Bereits im Mai hatte Garg seinen Rückzug von der Spitze der Landespartei angekündigt und Kumbartzky als Nachfolger vorgeschlagen. Er übernehme damit seinen Teil der Verantwortung für die verlorene Landtagswahl: "Ich finde, wer, wenn nicht der Landesvorsitzende selbst, soll die politische Verantwortung für ein Landtagswahlergebnis übernehmen." Seit 2011 hatte Garg den Vorsitz inne.

