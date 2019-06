Stand: 10.06.2019 06:00 Uhr

Fuchs' Expedition "Ocean Change" geht in letzte Runde

Arved Fuchs geht wieder auf große Fahrt: Heute setzt der Bad Bramstedter seine Forschungsexpedition "Ocean Change" fort. "Im letzten Halbjahr hat sich die öffentliche Wahrnehmung für das Thema Klimawandel im besten Sinne verselbstständigt", sagte der 66-Jährige. "Wir führen die Expedition unter diesem Eindruck fort. Nur so können wir helfen, das Problem in den Griff zu bekommen."

Startpunkt ist die isländische Hafenstadt Husavik. Dort hat sein Segelschiff "Dagmar Aaen" den Winter verbracht. Von hier aus segelt er mit einer Gruppe von Wissenschaftlern im Sommer an der Ostküste Grönlands entlang. Bei der Expedition sollen Fuchs zufolge die durch den Klimawandel verursachten Veränderungen im arktischen Raum untersucht werden. Davon seien besonders Anrainerstaaten wie Grönland betroffen. Die Arktis erwärme sich doppelt so schnell wie der Rest der Welt. Daher seien die Auswirkungen hier zuerst spürbar.

Drohnenuntersuchungen an Gletschern

Mit einer Spezialdrohne wollen die Forscher Messungen an grönländischen Gletschern durchführen will. Außerdem wollen sie an der ehemaligen US-Airbase "Bluie East Two" im Osten der Insel Bodenproben nehmen. Hier lagern den Angaben Fuchs' zufolge seit dem Zweiten Weltkrieg unter anderem Ölfässer, die entsorgt werden müssen. Dir Forscher wollen mit den Menschen vor Ort in Kontakt treten und sie über Umweltprobleme informieren. Außerdem wollen die Wissenschaftler klären, wie Plastikmüll die Ozeane belastet. Dafür wollen sie mit speziellen Netzen nach Mikroplastik fischen und am Strand sammeln.

Die Expedition war bereits im Mai vergangenen Jahres gestartet. Damals segelte Fuchs' Team unter anderem an der Westküste Grönlands entlang.

