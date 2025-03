Stand: 10.03.2025 15:48 Uhr Frühling lockt Gäste an die Lübecker Bucht – Ostern vielversprechend

Das frühlingshafte Wetter am Wochenende hat zahlreiche Tagesgäste an die Küste gelockt. Laut der Lübeck und Travemünde Marketing GmbH war dies eine gute Gelegenheit, eine erste Einschätzung für die Saison zu gewinnen. Ein Sprecher erklärte, dass die Buchungslage vielversprechend sei und Ostern in diesem Jahr spät liege, wodurch man mit einem warmen und gut besuchten Fest rechne. Doris-Wilmer Huperz von der Tourismus-Agentur Lübecker Bucht fügte hinzu, dass die Unterkünfte in Scharbeutz und Pelzerhaken (Kreis Ostholstein) zwischen 60 und 70 Prozent ausgelastet seien - es gebe jedoch noch freie Plätze in allen Kategorien. Insgesamt sei man gut vorbereitet und blicke optimistisch auf die kommenden Monate.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 9:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 10.03.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck Tourismus