Frühjahrsputz in Schleswig: Kollektives Aufräumen der Stadt

Beim sogenannten Frühjahrsputz wird zwischen 13.30 Uhr und 16.30 Uhr in ganz Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) sauber gemacht. An sechs Punkten wird überall nach Abfall gesucht, so Mitorganisator Carsten Petersen vom Holmer Segelverein Schleswig. "Gesammelt wird überwiegend am Wasser, aber auch auf dem Wasser, weili auch Segel- und Kanu-Vereine mit Booten mitmachen. Wir haben eine Tauchergruppe vom THW, die sich beteiligt und die trotz der geringen Wassertemperaturen auch Unterwassermüll aufsammeln."

Der Putztag ist Teil der landesweiten Aktion "Sauberes Schleswig-Holstein", die in eigentlich erst in zwei Wochen stattfindet. Aus Rücksicht auf die Brut- und Setzzeit vieler Tiere hat die Stadt Schleswig den Termin aber vorverlegt. Initiiert wird die Aktion vom Städteverband Schleswig-Holstein, dem Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag, der Provinzial Versicherungen, dem Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein und dem NDR.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Schleswig-Flensburg