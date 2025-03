Stand: 27.03.2025 08:29 Uhr Frühjahrs-Deichschau startet auf Sylt

Am Nössedeich in Morsum auf Sylt hat am Donnerstagvormittag die erste Frühjahrs-Deichschau in Nordfriesland begonnen. Die Experten kontrollieren die Bereiche bis Rantum sowie einige Deckwerke, sagte die Leiterin für den Bereich Nordfriesland-Nord vom Landesbetrieb für Küsten- und Naturschutz (LKN), Tanja Nicolaisen. Größere Schäden seien nicht zu erwarten. Es habe im Herbst und Winter nur zwei Sturmfluten gegeben. Die neue Grasnabe sei am Nössedeich im August allerdings nicht angewachsen. Im April folgen weitere Deichschauen auf Föhr, im Bereich Südwesthörn-Bongsiel auf dem Festland sowie auf Pellworm.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.03.2025 | 09:30 Uhr