Frühere Papierfabrik in Tornesch: Was passiert mit Gelände?

Ein Ortstermin soll nun dabei helfen zu erörtern, wie es mit dem Gelände der Papierfabrik Meldorf in Tornesch (Kreis Pinneberg) weitergehen könnte. Man wolle sich ein Bild vom Gelände machen und überlegen, was möglich sei, sagte der Ausschussvorsitzende NDR Schleswig-Holstein nach der Sitzung des Umweltausschusses am Montag.

Kein Investor für insolvente Papierfabrik

Die Papierfabrik hatte zum Ende des Jahres schließen müssen. Grund waren die hohen Energiekosten und ein Preisverfall der Produkte, hieß es damals. Geeignete Angebote von möglichen Investoren die Papierfabrik zu übernehmen, gab es damals laut Insolvenzverwalter nicht. 133 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatten ihren Arbeitsplatz verloren.

