Paarungszeit: Frösche in Südholsteiner Mooren färben sich blau

Die Moorfrösche sind aus ihrer Winterstarre erwacht und in den vergangenen Tagen zu ihren Laichgewässern gezogen. Zu sehen sind die Frösche in unterschiedlichen Mooren wie der Oberalsterniederung, (Kreise Segeberg und Stormarn), dem Ahrensburger Tunneltal (Kreis Stormarn) und dem Himmelmoor (Kreis Pinneberg). Das hat die Stiftung Naturschutz mitgeteilt. Die männlichen Moorfrösche färben sich zur Paarungszeit blau. Wie sie im Moor entdeckt, sollte auf den Wegen bleiben und Abstand halten, um sie nicht zu stören, bitten Amphibienexperten. Vor 30 Jahren galten die Moorfrösche als gefährdet. Durch die Vernässung in verschiedenen Teilen Schleswig-Holsteins hat sich die Situation seitdem entspannt.

