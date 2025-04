Stand: 24.04.2025 07:13 Uhr Fritteusenbrand endet glimpflich

Am späten Mittwochabend kam es in einem Restaurant an der Bahnhofstraße in Itzehoe (Kreis Steinburg) zu einem Fettbrand in einer Fritteuse. Wie die Feuerwehr-Leitstelle mitteilt, hatten Mitarbeitende den Brand bereits unter Kontrolle gebracht, als Einsatzkräfte das Restaurant erreichten. Die Feuerwehr brachte die Fritteuse aus dem Restaurant und kühlte sie herunter. Zuvor hatte das Personal das Gerät bereits abgedeckt und dem Feuer so den Sauerstoff entzogen. Bei Fettbränden in Fritteusen oder auch Pfannen darf laut Feuerwehr nie mit Wasser gelöscht werden, weil es dadurch zu hochgefährlichen Fett-Explosionen kommen kann.

