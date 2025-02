Friesenhof-Mädchenheime: Schadensersatz für damalige Inhaberin? Stand: 18.02.2025 11:19 Uhr Der ehemaligen Inhaberin der Friesenhof-Mädchenheime in Dithmarschen wurde im Juni 2015 die Betriebserlaubnis entzogen - rechtswidrig. Sie fordert deshalb Schadensersatz vom Land. Heute soll es eine Entscheidung geben.

von Moritz Mayer

Barbara Janssen ist immer noch stolz auf ihre damalige Arbeit: Mehr als 15 Jahre lang hat sie mehrere Mädchenheime in Dithmarschen betrieben - den sogenannten Friesenhof. In den Einrichtungen kamen Mädchen aus schwierigsten Verhältnissen unter. Ab dem Jahr 2011 häuften sich allerdings öffentliche Vorwürfe gegen den Friesenhof: Politik, Medien und Bewohnerinnen berichteten von Gewalt und Erniedrigungen in den Heimen. Das Landesjugendamt kontrollierte den Betrieb immer häufiger und entzog am 3. Juni 2015 schließlich die Betriebserlaubnis - wegen Kindeswohlgefährdung. Schon zwei Tage vorher war Janssen insolvent.

Entzug der Betriebserlaubnis war rechtswidrig

Doch vier Jahre später urteilte das Verwaltungsgericht in Schleswig: Der Entzug der Betriebserlaubnis war rechtswidrig. Das Landesjugendamt habe die Zustände in den Heimen nicht rechtmäßig ermittelt. Daraufhin klagte Janssen gegen das Land Schleswig-Holstein und forderte mehr als zwei Millionen Euro Schadensersatz. So viel sollen ihre Mädchenheime im Juni 2015 wert gewesen sein, so die mittlerweile 79-Jährige. Sie habe damals den Friesenhof eigentlich aus gesundheitlichen Gründen verkaufen wollen. Es habe auch zwei Interessenten gegeben.

Chancen auf Schadensersatz laut Richter eher niedrig

Im Prozess vor dem Landgericht Kiel könnte Janssen allerdings leer ausgehen: Der Vorsitzende Richter Carl-Sebastian Zoellner erklärte in der vergangenen Verhandlung, dass die Chancen für die Klagende eher niedrig einzuschätzen sind. Denn der Anspruch auf Schadensersatz hänge von einer Frage ab: War der rechtswidrige Entzug der Betriebserlaubnis ausschlaggebend für Janssens finanziellen Ruin? Daran zweifelt das Gericht. Denn die Friesenhof-Inhaberin war schon zwei Tage vorher insolvent. Ein Gutachten kam zudem zu dem Schluss, dass die Einrichtung schon vor dem 3. Juni 2015 wertlos gewesen sei.

Öffentliche Vorwürfe hätten für Wertverlust gesorgt

Ähnlich argumentiert das Land Schleswig-Holstein in dem Prozess. Die öffentlichen Vorwürfe zu den angeblichen Missständen in den Mädchenheimen hätten zu einem Wertverlust geführt - nicht der Entzug der Betriebserlaubnis. Einen außergerichtlichen Vergleich lehnte das Land mit Verweis auf Haushaltsrecht zudem ab.

Entscheidung des Gerichts fällt am Mittag

Am Dienstagmittag möchte das Landgericht Kiel seine Entscheidung verkünden, so ein Sprecher. Demnach fällt ein Urteil - oder ein Beschluss, dass zum Beispiel weitere Zeugen gehört oder Gutachten erstellt werden müssen. Barbara Janssen hat jetzt schon angekündigt: Falls sie keinen Schadensersatz bekommt, möchte sie weiter kämpfen und klagen.

