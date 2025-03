Stand: 17.03.2025 09:02 Uhr Friedrichstadt: Vorstellung des Dörpsmobils

Mit Friedrichstadt (Kreis Nordfriesland) gibt es jetzt in einer weiteren Gemeinde an der Westküste ein Dörpsmobil. Das ist ein Auto, das einem Verein gehört und von Mitgliedern geteilt werden kann, die selbst kein eigenes Fahrzeug besitzen. Am Sonnabend (15.03.) hat der Verein "Friedrichstadt Mobil" das Auto auf dem Marktplatz vorgestellt. Um es nutzen zu können, müssen Interessierte Mitglied im Verein werden. Dann können sie es über eine App buchen. Zudem ist ein Mitfahrdienst für Menschen geplant, die nicht selbst Auto fahren können oder wollen.

Weitere Dörpsmobile gibt es zum Beispiel bereits in Marne, Meldorf, Friedrichskoog (alle Kreis Dithmarschen) oder Krempe (Kreis Steinburg). Das Projekt wird unter anderem von der Akademie für Ländliche Räume unterstützt.

