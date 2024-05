Stand: 31.05.2024 07:42 Uhr "Fridays for Future" ruft wieder zu Klimademos auf

Knapp eine Woche vor der Europawahl ruft "Fridays for Future" wieder zum Klimastreik auf. Auch in Schleswig-Holstein sind Aktionen geplant, unter anderem in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Elmshorn (Kreis Pinneberg). In Kiel werden laut Veranstalter auf dem Exerzierplatz gegen 14 Uhr etwa 1.000 Teilnehmende erwartet. In Lübeck rechnen die Veranstalter am späten Nachmittag mit bis zu 2.000 Teilnehmenden bei der Kundgebung vor dem Rathaus. Autofahrerinnen und Autofahrer müssen mit gesperrten Straßen rechnen und sollten mehr Zeit einplanen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 31.05.2024 | 06:00 Uhr