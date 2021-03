Fridays for Future: Mit Rädern und Plakaten für eine bessere Klimapolitik

Mit Rädern und Plakaten für eine bessere Klimapolitik Stand: 19.03.2021 17:03 Uhr An vielen Orten in Schleswig-Holstein sind am Freitag Menschen auf die Straße gegangen, um für eine bessere Klimapolitik zu demonstrieren.

Mehrere Hundert Menschen haben am Freitag in zahlreichen Orten in Schleswig-Holstein für eine konsequentere Klimapolitik demonstriert. Die größte Aktion war eine Fahrraddemo in Lübeck. Etwa 400 Menschen radelten laut Polizei vom Vorplatz der Musik- und Kongresshalle (MuK) los. "Was wir jetzt brauchen, sind keine leeren Versprechen mehr, sondern unter anderem eine Verkehrswende, ein Kohleausstieg und ernst gemeinte Klimapolitik", hatte Fridays For Future-Aktivistin Cahrlotte Stenzel im Vorfeld der Demo betont.

Kundgebungen unter anderem in Kiel und Heide

Kleinere Kundgebungen liefen am Freitagnachmittag am Landeshaus in Kiel und vor dem Rathaus in Heide (Kreis Dithmarschen). Auch in Westerland (Kreis Nordfriesland), Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde), Pinneberg und Elmshorn (beides Kreis Pinneberg) gab es Aktionen.

Für Behinderungen im Straßenverkehr könnte laut Polizei eine Fahrraddemo in Neumünster sorgen: Die Teilnehmer wollten sich um 17 Uhr am Gänsemarkt treffen und dann 14 Kilometer quer durch die Stadt fahren.

Demonstrationen überall auf der Welt

Nach Angaben von "Fridays for Future" wird an allen Orten mit Abstand und Maske demonstriert. Es ist der siebte weltweite Klimastreik. Proteste sind am Freitag deutschlandweit in mehr als 200 Städten geplant.

AUDIO: Klima-Demos in vielen Städten Schleswig-Holsteins (1 Min) Klima-Demos in vielen Städten Schleswig-Holsteins (1 Min)

Große Aktion in der Hamburger Innenstadt

Auch in Hamburg wurde demonstriert. Die "Fridays For Future"-Aktivisten malten einen etwa 60 Meter langen Schriftzug auf die Mönckebergstraße: "Wir alle für 1,5°C".

