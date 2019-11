Stand: 19.11.2019 11:06 Uhr

Freundin in Gremersdorf getötet: Zwölf Jahre Haft

Zwölf Jahre Haft wegen Totschlags an der Freundin - so lautet das Urteil, das ein Richter am Lübecker Landgericht am Dienstag gesprochen hat. Für das Gericht steht fest: Der 23 Jahre alte Verurteilte hat im Februar dieses Jahres seine Freundin in Gremersdorf bei Heiligenhafen (Kreis Ostholstein) mit einem Messer erstochen. Die 28 Jahre alte Frau war etwas später an einer kleinen Straße gefunden worden, etwa acht Kilometer von ihrem Wohnort entfernt. Ihr Freund wurde am 18. Februar unter dringendem Tatverdacht festgenommen.

Totschlag aus Eifersucht

Der 23-Jährige habe es nicht hinnehmen wollen, dass sich die Frau auch mit einem anderen Mann getroffen hatte, sagte der Richter in der Urteilsbegründung. Die Staatsanwaltschaft hatte lebenslange Haft wegen Mordes gefordert und dem Mann Heimtücke vorgeworfen. Die Verteidigung hatte acht Jahre Haft wegen Totschlags beantragt. Das Gericht wertete die Tat als Totschlag aus Eifersucht - zwar mit Vorsatz, aber ohne niedere Beweggründe.

Gewürgt und erstochen

Die Staatsanwältin hatte während des Prozesses Details der Tat geschildert. Demnach fuhr der Mann mit seiner Freundin auf einen einsamen Feldweg zwischen Weißenhäuser Strand und Heiligenhafen. Dort würgte er sie im Auto. Mit einem mitgebrachten Küchenmesser erstach er die Frau und legte sie am Wegesrand ab. 34 Stichverletzungen an Hals, Nacken und Oberkörper führten zum Tod des Opfers. Der 23-Jährige hatte die Tat während des Prozesses gestanden.

