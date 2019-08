Stand: 07.08.2019 12:45 Uhr

Freundin in Gremersdorf getötet? Angeklagter schweigt

Ein 23 Jahre alter Mann soll im Februar dieses Jahres seine Freundin in Gremersdorf bei Heiligenhafen mit einem Messer erstochen haben. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten aus Oldenburg in Holstein heimtückischen Mord vor. Heute Vormittag hat der Prozess am Lübecker Landgericht begonnen. 34 Stichverletzungen an Hals, Nacken und Oberkörper, zum Teil bis auf die Wirbelsäule - zum Auftakt schilderte die Staatsanwältin, wie brutal der Angeklagte vorgegangen sein soll.

Staatsanwaltschaft: Eifersucht als Motiv

Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft wollte er so verhindern, dass sich seine Freundin einem anderen Mann zuwendet. "Er soll sie beobachtet haben, wie sie sich mit einem anderen Mann getroffen hat und sie später dann mit seinem Auto abgeholt haben - unter dem Vorwand, mit ihr reden zu wollen. Dabei soll er bereits den Vorsatz gehabt haben, sie zu töten", sagte Staatsanwältin Ann-Sofie Portius im Gericht.

Mutmaßlicher Täter schweigt

Sie fuhren laut Staatsanwältin auf einen einsamen Feldweg zwischen Weißenhäuser Strand und Heiligenhafen. Dort soll der 23-Jährige die fünf Jahre ältere Frau gewürgt und mit einem mitgebrachten Küchenmesser mit 15 Zentimeter langer Klinge erstochen haben. Der Beschuldigte selbst wolle zu all dem nichts sagen, erklärte seine Anwältin.

25 Zeugen sollen aussagen

Die 28 Jahre alte Frau war Mitte Februar an einer kleinen Straße gefunden worden, etwa acht Kilometer von ihrem Wohnort entfernt. Der Angeklagte wurde am 18. Februar unter dringendem Tatverdacht festgenommen worden und sitzt seither in Untersuchungshaft. Der Prozess soll in knapp zwei Wochen fortgesetzt werden. Das Urteil wird frühestens im November gesprochen - bis dahin will das Landgericht Lübeck 25 Zeugen hören.

