Stand: 22.07.2021 06:32 Uhr Freshtorge-Aufruf: Knapp 91.500 Euro für Flutopfer

Die einen helfen vor Ort in den Hochwassergebieten, die anderen von zu Hause aus. Auch in Schleswig-Holstein gibt es seit Tagen zahlreiche Hilfsaktionen und Spendenaufrufe. So will die Gemeinde Bosau Kinder aus Hochwasser-Gebieten aufnehmen, und der YouTuber und Comedian Freshtorge aus Wesselburen (Kreis Dithmarschen) hat eine Online-Spenden-Aktion für eine komplett zerstörte Kita in Hagen (NRW) gestartet. Bis Donnerstagmorgen kamen so bereits knapp 91.500 Euro zusammen.

Die verzweifelte Mutter eines der Kita-Kinder hatte den 32-Jährigen kontaktiert, weil die Eltern-Initiative nicht gegen den Schaden versichert ist. Freshtorge, selbst gelernter Erzieher, nahm sich der Sache an und bat auf seinen Social-Media Kanälen um Spenden - mit Erfolg. Freshtorge gehört zu den ersten großen Webvideo-Produzenten in Deutschland - außerdem spielte er in einigen Fernsehproduktionen und Kinofilmen mit.

