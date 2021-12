Freiwillige Feuerwehren im Land gedenken Corona-Toten Stand: 20.12.2021 07:33 Uhr Die Feuerwehren in Schleswig-Holstein haben gestern in vielen Orten - zeitgleich um 15 Uhr - eine besondere Weihnachtsaktion gestartet: Unter anderem in den Kreisen Pinneberg, Herzogtum Lauenburg und Stormarn wurden Drehleitern mit Feuerwehrleuten hochgefahren, von oben gesungen und gemeinsam der Corona-Opfer gedacht.

Pinneberg war ein Ort, an dem die Drehleiter am vierten Advent um 15 Uhr hochgefahren wurde - wegen des Windes zwar nicht auf 30 Meter, aber doch so hoch, dass die Feuerwehrkameraden von oben auf die vielen begeisterten Besucherinnen und Besucher blicken konnten. Unten am Boden formten die Feuerwehrleute - mit Fackeln in der Hand - eine 112. Gemeinsam wurden Weihnachtslieder gesungen, begleitet von Trompeten.

Ein positives Zeichen setzen

Claus Köster, Gemeindewehrführer in Pinneberg: "Das soll auch ein Signal sein, trotz aller Demonstrationen und Mäkeleien, dass wir auch mal ein positives Zeichen setzen. Und vor allem jetzt kurz vor Weihnachten - und dann in einer Gemeinschaft von Feuerwehrkameraden, die auch im Einsatz zusammenstehen." Trost spenden in dunklen und schwierigen Zeiten, das war das Ziel dieser landesweiten Feuerwehraktion.

