Wie sich Freibäder in Schleswig-Holstein auf die Saison vorbereiten Stand: 23.04.2025 16:08 Uhr Die ersten Freibäder sind schon seit Ende März bereit für Gäste - die meisten eröffnen im Laufe der nächsten Wochen. Heißt: Im Moment wird geputzt und aufgeräumt.

Die Hecken im Freibad in Pinneberg werden geschnitten und das Becken gekärchert. Noch ist kein Badewasser eingelassen, denn erst muss natürlich alles sauber gemacht werden. Es ist noch ganz schön was zu tun, bevor die Schwimm- und Badegäste kommen können. In Gummistiefeln und T-Shirt befreien die Mitarbeitenden das Bad vom Winterschmutz.

Freibad in Pinneberg soll Himmelfahrt wieder öffnen

"Das macht Spaß, weil das ganze Team hilft," sagt Khabat Khosravi. Er ist gerade dabei, mit einem Abzieher das Putzwasser wegzufegen, denn "sonst bilden sich Algen, dass muss alles leer sein." Freibad-Chef Björn Pätzel sagt: "Wir sind in den letzten Zügen, in den nächsten Tagen werden wir das Becken füllen und beheizen." Der angepeilte Starttermin ist das Himmelfahrt-Wochenende.

Einige Freibäder im Land haben schon geöffnet

In Kropp (Kreis Schleswig-Flensburg) ist man schon durch mit dem Frühjahrsputz. Hier kann nach Angaben der Gemeinde schon seit dem 30. März gebadet werden. Seitdem sind auch schon 2500 Besucherinnen und Besucher gekommen, sagt die Leiterin Karin Naeve. Noch gebe es beschränkte Öffnungszeiten, vormittags und am Wochenende könne geschwommen werden. "Wir haben viele sportliche Schwimmer, die schon vor der Arbeit um viertel vor sechs Uhr kommen, und dann nach acht oder neun Uhr kommen die, die schon in Rente sind." Kinder seien bislang noch nicht so viele gekommen, erklärt Karin Naeve.

Beheizte Becken erleichtern den "Frühstart"

In Kropp hat das Wasser schon angenehme 23 Grad. "Vergangene Woche hatten wir fast 25 Grad, denn unser Becken wird durch die Abwärme der Biogasanlage geheizt", berichtet Naeve. Auch in Neukirchen (Kreis Nordfriesland) kann schon geplantscht werden und das sogar bei 28 Grad Grad, denn auch hier wird geheizt. In Hemmingstedt (Kreis Dithmarschen) geht das auch schon seit dem 19. April, bei Wassertemperaturen zwischen 28 und 30 Grad.

Die meisten Freibäder starten im Mai in die Saison

In Quickborn (Kreis Pinneberg) geht es traditionell am 1. Mai los - dann werde die Saison mit einer Pool-Party und einem bunten Programm eröffnet, lässt die Stadt wissen. Genau wie in Bredstedt (Kreis Nordfriesland), auch da laufen die letzten Vorbereitungen bevor es am Feiertag los geht. Unter anderem in Süderlügum (Kreis Nordfriesland) und Bargteheide (Kreis Stormarn) dauert es noch etwas, dort kann Anfang Mai im Freien geschwommen werden. Das Altstadtbad Krähenteich in Lübeck öffnet am 24. Mai die Tore, dann mit einem großen Fest, denn an dem Tag wird auch das 125-jährige Bestehen gefeiert.

