Freibäder in SH: Mit Abstandsregeln ab ins Wasser Stand: 18.06.2021 17:04 Uhr Ferienbeginn, mehr als 30 Grad und Schleswig-Holsteins Freibäder haben wieder auf. Trotz Corona können sich Besucher also abkühlen, aber es gelten, wie überall, ein paar Regeln.

Pflicht für die Betreiber der Spaß- und Freibäder ist, dass sie ein Hygienekonzept parat haben und die Kontaktdaten der Gäste erheben. Zu dem Hygienekonzept gehört unter anderem, dass nicht beliebig viele Besucher in die Freibäder dürfen. An Kassen und Kiosken gilt die Maskenpflicht. Und auch Abstandsregeln müssen eingehalten werden. Letzteres gerade bei Kindern zu kontrollieren, sei schwer, sagte Randy Kaplau, Badeaufsicht im Freibad Tarp. Denn wer wisse schon, welches Kind zu welchem Haushalt gehöre.

Bäder haben verschiedene Corona-Lösungen

Die Betreiber des Freibads Tarp (Kreis Schleswig-Flensburg) regulieren die Besucherströme auch dadurch, dass sie ausschließlich online Tickets verkaufen. Hier sind maximal 250 Gäste auf einmal erlaubt. Damit alle zum Zuge kommen, ist der Aufenthalt auf nur zwei Stunden begrenzt. Allerdings gehen nicht alle gleichzeitig rein und raus, sondern versetzt, betont Badeaufsicht Randy Kaplau. "Mittlerweile haben die Leute das ganz gut raus, dass wir sie bitten, etwas versetzt zu kommen", sagt er.

Das Erlebnisbad Bredstedt (Kreis Nordfriesland) verkauft noch Tickets an der Kasse, hat die Zeiten im Freibad aber in verschiedene Blocks aufgeteilt, zwischen denen gereinigt wird. Etwa 300 Gäste sind erlaubt.

Im Waldeck-Freibad in Schafflund (Kreis Schleswig-Flensburg) bleiben Umkleiden und Duschen wegen der Corona-Pandemie geschlossen. 450 Menschen dürfen das Bad besuchen.

Das Bad am Stadtwald in Neumünster vergibt online bestimmte Zeitfenster, die gebucht werden können. So soll die maximale Besucherzahl nicht überschritten werden.

Das Freizeitbad Reinbek (Kreis Stormarn) öffnet erst am 22. Juni. Es registriert seine Besucher dann mithilfe eines Formulars oder der Luca-App.

Das Freibad Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) bleibt - wegen Sanierungsarbeiten - die ganze Saison 2021 geschlossen.

